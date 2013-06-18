Яценюк обвиняет Гриценко в работе на Банковую

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя слова народного депутата Анатолия Гриценко о готовности сложить депутатский мандат лишь вместе с Яценюком.

По словам Яценюка, предложение сложить мандат является не предложением Гриценко или еще ряда депутатов, которые об этом говорят, а “это - предложение Банковой. Такое впечатление, что это предложение пишется в одном месте, конечно, что на улице Банковой”.

Как отметил Яценюк, проблемы во фракции, «а в они есть у всех фракций», нужно «решать внутри фракции, а не на канале «Интер» под аплодисменты Партии регионов».

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Яценюк напомнил, что выступал против того, чтобы Гриценко исключали из фракции “Батькивщина”, но он “за то, чтобы во фракции было единство”. “Демократы проиграли из-за того, что друг перед другом выскакивали и рассказывали, кто умнее, кто лучше. Я не дам разваливать фракцию и партию”, - заверил он.

По убеждению Яценюка, во фракции “должно быть единство”. Во фракции, “как и в любой семье, есть проблемы, но семья только та сильна, которая обсуждает эти проблемы внутри и предлагает пути решения, а не выходит на улицу и начинает обливать грязью всех других”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня фракция «Батькивщина» обратилась к Гриценко с требованием сложить депутатский мандат. Решение было принято на заседании фракции после дискуссии относительно действий Гриценко, которые «противоречат соглашению об отказе от борьбы внутри оппозиционных политических сил, и которые свидетельствуют о его активном участии в информационной войне власти против оппозиции».

В свою очередь Гриценко на собственной странице в Facebook написал, что готов сложить свои депутатские полномочия, но только вместе с лидером фракции Яценюком.