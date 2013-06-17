Азарову не нравится работать «под диктовку» и слушать о Тимошенко

«Большинство европейских стран понимают важность нашего геостратегического положения. Они также знают, что наши восточные партнеры имеют альтернативу, предлагая нам присоединиться к Таможенному союзу. В любом случае мы будем укреплять наши с ними отношения, благодаря которым мы уже осуществляем 40% нашей торговли. Мы никогда не откажемся от таких перспектив», - заявил глава украинского правительства в интервью газете Le Figaro накануне своего сегодняшнего визита во Францию, сообщает Радио Свобода.

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Относительно напоминаний об освобождении Юлии Тимошенко, как условия для подписания соглашений по сближению с ЕС, украинский премьер-министр заявляет, что Украина против того, чтобы ей диктовали ее поведение: «Все попытки диктовать нам наше поведение обречены на провал...» , - отметил Николай Азаров. «Нам дают советы, нас слушают, мы ведем диалог, но я не буду связывать европейскую интеграцию с судьбой Юлии Тимошенко. Во время встреч с европейскими лидерами эта тема, в лучшем случае, находится на последнем месте, и я не хочу тратить время на ответы, связанные с этой дамой », - добавил глава украинского правительства в интервью французской газете.

Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Францию ​​17-18 июня с рабочим визитом.