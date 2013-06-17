Азарову не нравится работать «под диктовку» и слушать о Тимошенко
Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре будет подписано, прежде всего потому, что оно имеет коммерческий характер.
«Большинство европейских стран понимают важность нашего геостратегического положения. Они также знают, что наши восточные партнеры имеют альтернативу, предлагая нам присоединиться к Таможенному союзу. В любом случае мы будем укреплять наши с ними отношения, благодаря которым мы уже осуществляем 40% нашей торговли. Мы никогда не откажемся от таких перспектив», - заявил глава украинского правительства в интервью газете Le Figaro накануне своего сегодняшнего визита во Францию, сообщает Радио Свобода.
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Относительно напоминаний об освобождении Юлии Тимошенко, как условия для подписания соглашений по сближению с ЕС, украинский премьер-министр заявляет, что Украина против того, чтобы ей диктовали ее поведение: «Все попытки диктовать нам наше поведение обречены на провал...» , - отметил Николай Азаров. «Нам дают советы, нас слушают, мы ведем диалог, но я не буду связывать европейскую интеграцию с судьбой Юлии Тимошенко. Во время встреч с европейскими лидерами эта тема, в лучшем случае, находится на последнем месте, и я не хочу тратить время на ответы, связанные с этой дамой », - добавил глава украинского правительства в интервью французской газете.
Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Францию 17-18 июня с рабочим визитом.