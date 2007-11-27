В БЮТ опровергают информацию о том, что 4 нардепа отозвали подписи

Блок Юлии Тимошенко опровергает сообщение на сайте "Обозреватель" о том, что якобы четверо депутатов от БЮТ сегодня отозвали свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, блок обратился в Секретариат Верховной Рады с просьбой сообщить, предоставлялась ли такая информация СМИ. В Секретариате ВР также опровергли это сообщение и попросили «не забывать, кому принадлежит этот сайт (как известно, сайт "Обозреватель" связывают с именем заместителя председателя Партии свободных демократов Михаила БРОДСКОГО).

В Блоке Юлии Тимошенко, кроме того, посоветовали сайту «Обозреватель» пользоваться более компетентными источниками.

Также в сообщении пресс-службы отметили, что депутаты от БЮТ единогласно поддерживают создание демократической коалиции.