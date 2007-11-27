Балога: Ющенко в рабочее время не имеет права ходить по партийным мероприятиям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет и не имеет права в рабочее время принимать участия в партийных мероприятиях.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ по поводу отсутствия руководителя государства и почетного председателя партии “Народный Союз Наша Украина” на сегодняшнем заседании Политсовета этой политической силы.

По словам В.БАЛОГИ, глава государства пристально следит за ситуацией, которая сложилась вокруг формирования парламентской коалиции, но не может откладывать заранее запланированные мероприятия, которые нуждаются в президентском присутствии.

Руководитель Секретариата напомнил, что на прошлой неделе именно на 27 ноября была назначена рабочая поездка Президента Украины в Луганскую область.

«Если партийные лидеры действительно хотели видеть почетного председателя на своем собрании, стоило бы согласовать с ним свои планы», – сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем заседании Политсовета НСНУ приняли участие менее 50 человек из 196 членов Политсовета партии, то есть на заседании не было кворума для принятия решений.

После заседания лидер партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что планирует доложить почетному председателю партии, Президенту В.ЮЩЕНКО об итогах сегодняшнего заседания Политсовета.

По словам В.КИРИЛЕНКО, заседание Политсовета было специально перенесено со вчерашнего дня на сегодня, поскольку была договоренность с Президентом, что он примет участие в заседании Политсовета.

Говоря о том, почему этого не произошло, В.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что главной причиной является то, что Президенту сообщили, что даже его присутствие на заседании Политсовета не сможет убедить «семерых, ну, может, пятерых народных депутатов поставить подпись под демократической коалицией».