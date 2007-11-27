Кивалов не понял, за что обидели «настоящего полковника» Шуфрича

Член парламентской фракции Партии регионов Сергей Кивалов поправил журналистов: и премьер-министра, и вице-премьеров, и каждого из министров не следует называть «и.о.».

«Вот вчера вечером включаю телевизор, канал «1+1», и вижу, выступает Министр по делам чрезвычайных ситуаций и по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор Шуфрич, а в титрах указано «исполняющий обязанности министра», - заявил Кивалов в комментарии, переданном УНИАН. - За что же обидели Нестора Ивановича? Вроде бы и лесные пожары затушил, и желтый фосфор с земли собрал, и Керченский пролив от заморского мазута очистил, даже черноморского крокодила чуть было не поймал. Согласно Конституции – он никакой не исполняющий обязанности, а действующий министр, который продолжает осуществлять свои полномочия, или как пелось в песне – “настоящий полковник”.

По мнению регионала, кто-то один ошибся, назвав членов правительства “исполняющими обязанности”, а потом все – и газеты, и почти все национальные телеканалы, интернет-издания, и «даже ряд известных политиков – приняли это за чистую монету». Но это совершенно неверно, утверждает Кивалов.

Регионал признал, что 23 ноября на первом заседании новоизбранной Верховной Рады Украины 6-го созыва, действующий Кабинет Министров сложил свои полномочия.

«В соответствии со статей 115 Конституции и статей 18 Закона «О Кабинете Министров», Кабинет Министров Украины, сложивший свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, продолжает осуществлять эти самые полномочия до начала работы нового правительства Украины, - заявляет Кивалов. - Подчеркиваю, продолжает осуществлять полномочия, то есть и функции, и права, и обязанности, без чего невозможно обеспечить непрерывное и ответственное управление государственными делами и сохранить работоспособную вертикаль органов власти. Ведь согласно бюрократической традиции, если наверху «исполняют обязанности», то внизу «умывают руки».

«Привычный для бюрократов «старой школы» институт «исполняющих обязанности», который Кивалов считает «недостатком», «отправлен в архив вместе с предыдущей редакцией Конституции и президентско-парламентской формой правления», - подчеркивает нардеп.

«Должен признаться, что это и подобное ему явления (относительно статуса и.о. – ред.), укрепляют меня в решимости открыть общенациональные курсы по ликвидации юридической безграмотности. Причем кое для кого обучение следует сделать принудительным», - резюмировал Кивалов.