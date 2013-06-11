Сегодня экс-мэра Черкасс могут посадить под домашний арест

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одарича.

По убеждению экс-мэра, если суд изберет меру пресечения в виде домашнего ареста, это подтвердит политическую мотивированность уголовного дела в отношении него.

«...дело, которое инкриминируют, - это увольнение нескольких работников Черкасского горисполкома в 2007-2008 годах. Главный акцент по этому делу делается на увольнении трех заместителей городского головы Черкасс, которых фактически уволил городской совет, а не городской голова. Более того, увольнение происходило по предоставлению одного из депутатов Черкасского горсовета. Именно горсовет и должен был выполнить решение суда относительно восстановления на работе этих людей. Интересно, что в тексте подозрения нет ни одного слова о том, что это было решением городского совета, и никто из потерпевших не обжалует решение», - отметил Одарич.

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По его словам, это очевидная попытка сделать городского голову крайним за действия совета.

«Что касается того, что городскому бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 600 тыс. грн, то это - заработная плата, выплаченная, кстати, по решению суда», - отметил Одарич.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Одарича. На заседании 40 депутатов из 42 присутствующих проголосовали за прекращение полномочий мэра. Решения об отставке мэра инициировали представители фракции Партии регионов. После этого начались дискуссии относительно легитимности такого решения.

10 июня следственным управлением прокуратуры Черкасской области Одаричу было вручено письменное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 УКУ (грубое нарушение законодательства о труде; злоупотребление служебным положением, невыполнение судебного решения).