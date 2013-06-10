Заказчики вертодрома Януковича говорят, что ему не угрожают оползни

ООО «Амадеус Ко» - компания-заказчик строительства Центра административно-деловой авиации на Парковой дороге в Киеве – заверяет, что в районе строительства выполнены все противооползневые работы, и называет «домыслами» информацию СМИ о том, что строительство объекта якобы активизирует оползни.

Об этом говорится в релизе компании «Амадеус Ко», переданном УНИАН.

В частности, компания отмечает, что «5 июня в ряде изданий было опубликована статья-новость, суть которой сводится к тому, что объект строительства на Парковой дороге находится в аварийной зоне, может разрушиться в любой момент, а также то что строительство объекта активизирует оползни».

В связи с этим “Амадеус Ко”, являясь заказчиком объекта, заверяет, что «никакой геологической опасности разрушения объекта не существует, все работы были проведены согласно всем техническим нормам и требованиям. По инициативе МЧС все склоны в районе строительства были укреплены надлежащим образом. Более того, на стадии проектирования объекта были проведены геологические исследования, компания “Амадеус Ко” получила технические условия от соответствующих организаций, в том числе и от ПАО «Специализированное управление противооползневых подземных работ», после чего были выполнены качественно и в полном объеме все противооползневые работы».

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«Поскольку никаких геологических исследований, на основе которых можно было бы делать какие-либо выводы не проводилось, то заявления, которые были сделаны в статьях, имеющих отношения к оползням в районе строящегося Объекта транспортной и инженерной инфраструктуры г. Киева, по адресу Парковая дорога, 16 «а», являются домыслами и личными умозаключениями различных субъектов, и следовательно, не носят объективный характер», - отмечает компания ООО «Амадеус Ко».

Как сообщал УНИАН, 5 июня с. г. СМИ распространили информацию о том, что произошел оползень почвы на Парковой дороге, неподалеку от Мариинского дворца в Киеве.

В тот же день председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов назвал ситуацию с оползнем почвы на Парковой дороге непростой, но не авральной.

Относительно Парковой дороги Попов сказал, что там уже давно стоит вопрос о возможности оползней, и ситуацию осложняет наличие там больших деревьев, корни которых тянут за собой почву.

По словам Попова, участок требует особого внимания, поскольку это важна артерия, по которой с утра до вечера проезжает большое количество автотранспорта, и невозможно допустить, чтобы там перекрылось движение по любым причинам, например, из-за оползней почвы.

“Я не могу сказать, что это аврал (оползень почвы возле вертолетной площадки — УНИАН). Но ситуация непростая”, - отметил председатель КГГА.

При этом он не исключил, что к работам по укреплению склона привлекут средства инвестора, который строил вертолетную площадку.

“Этот инвестор инвестирует в город — это его обязанность инвестиционная — около 40 млн грн. Поэтому, в принципе, на эти средства можно работы хотя бы начать, а, может, и полностью закончить”, - отметил Попов.

Справка УНИАН. 6 июня 2012 г. на Парковой дороге была открыта вертолетная площадка — вертодром «Днепр-1» Центра административно-деловой авиации.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры, тогда инвесторами были сданы в эксплуатацию две очереди из пяти этого сооружения.

Строительство Центра административно-деловой авиации началось в октябре 2010 года. Заказчик строительства - ООО «Амадеус Ко», генеральный подрядчик - совместное украинско-французское предприятие с иностранными инвестициями ООО «Основа-солсиф».

Под строительство был отведен земельный участок площадью 2,1839 га.