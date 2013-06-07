Луценко убежден, что Титушко и Ко заказывали с «самого верха»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после завершения судебного заседания в Киево-Святошинском районном суде Киевской области, который рассматривает его жалобу на отказ Генпрокуратуры открыть производства против должностных лиц, которые выносили решение о задержании и аресте Луценко.

“Я убежден, что решение о провокациях было принято на самом верху. Я абсолютно убежден, что это была спланированная провокация. Единственное, что благодаря проблемам у Сницарчук, вся страна заглянула за завесу и увидела, что готовится в 2015 году (когда в Украине будут проходить президентские выборы — УНИАН). Это их план задействования гопников под прикрытием милиции”, - сказал Луценко.

По его словам, таким образом теперь всем известно, что готовится на выборы.

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“Мне также очень интересно, когда и кого в этот раз сдадут. Но у меня подозрение, что не сдадут никого. Насколько я знаю, например, увольнение господина Паслена, заместителя начальника столичного главка по общественной безопасности, ничто, потому что он написал заявление о выходе на пенсию за месяц до этих событий. Поэтому если этим закончится, то это значит, что система и дальше будет действовать именно так”, - подчеркнул Луценко, отметив, что если “сдадут” какое-то более серьезное должностное лицо, то еще что-то может измениться.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиков в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсант» Владислава Соделя, которые снимали драку.