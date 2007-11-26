Нунсовцам советуют уговорить Кириленко и Плюща на самопожертвование

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что блок “Наша Украина – Народная Самооборона” должна найти “компромиссную кандидатуру” на должность председателя Верховной Рады Украины, и этой кандидатурой не могут быть ни Вячеслав КИРИЛЕНКО, ни Иван ПЛЮЩ.

Об этом В.ФЕСЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, и В.КИРИЛЕНКО, и И.ПЛЮЩ “должны пойти на определенный акт самопожертвования для того, чтобы сохранить единство фракции, чтобы не создать конфликт между фракцией и Президентом”, потому что если кандидатура В.КИРИЛЕНКО не будет поддержана при голосовании, то это будет свидетельствовать о конфликте определенной части НУ-НС с Президентом Украины.

“Если этого не произойдет, то есть большой риск, что нас ожидает новая спикериада, уже третья в истории Украины”, - отметил В.ФЕСЕНКО. По его словам, если не будет проголосована кандидатура от НУ-НС на должность председателя Верховной Рады Украины, то возникнет вопрос о другом формате коалиции, а это приведет к расколу фракции, поскольку часть ее не согласится на другую коалицию, чем с БЮТ. Он подчеркнул, что тогда могут появиться шансы на избрание спикером, или у Владимира ЛИТВИНА, или при “кулуарных или ситуативных договоренностях”, может быть выдвинута кандидатура от фракции Партии регионов. “Потому сейчас не столь принципиальный вопрос: хватит или не хватит необходимого количества подписей под коалиционным соглашением, я думаю, что там вопросы личностных или групповых конфликтов интересов, они будут преодолены, а вопросы кадровые являются принципиальными, от которых в дальнейшем будет зависеть развитие и коалиционного процесса, и вообще характер взаимоотношений в новой Верховной Раде", - сказал В.ФЕСЕНКО.

Руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что в Украине будет не столько спикериада, сколько рейтинговость голосования может привести к тому, что ни одна из кандидатур на должность председателя ВР не будет поддержана. По его словам, сегодня судьба демократической коалиции зависит от Юлии ТИМОШЕНКО, от того насколько она сможет вести постоянные переговоры с “диссидентами” из НУ-НС. По его словам, также она зависит от того, поймет ли В.КИРИЛЕНКО, что его кандидатуру не готова поддержать в полном составе фракция, и откажется от претензий на должность спикера парламента. Он отметил, что и И.ПЛЮЩ должен отказаться от “от римейка” относительно третьего пребывания на должности председателя Верховной Рады Украины. По его словам, необходимо искать кандидатуру, которая будет поддержана всеми.