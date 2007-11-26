Герман про БЮТ, воришек и энкавэдистские замашки

Заявление члена фракции БЮТ Андрея Шкиля о том, что бютовцы могут своими ключами открыть двери парламента в случае, если Верховная Рада 27 ноября окажется закрытой, не может не вызывать тревожных ощущений. Такое мнение Анны Герман приводит сайт Партии регионов.

”Оказывается, люди, которые претендуют на власть, не уважают порядка, установленных правил и процедур, законов, в конце концов. Для них не существует Управление государственной охраны, в компетенцию которого входит хранение ключей от дверей парламента, для них нет, оказывается, закрытых дверей, потому что они Двери Государства могут открыть поддельными ключами”, - заявила депутат.

”Где же тогда гарантия, что открыв таким способом закрытые двери парламента, бютовцы на следующий день не зайдут так же в квартиру любого гражданина? – похоже Анну Герман очень поразил вопрос, который пришел ей на ум. - Что это за энкавэдистские замашки? – продолжила парламентарий. - Как можно в цивилизованном, демократическом обществе относиться толерантно к подобным намерениям? Кто приходит к власти в белых униформах – «опришки» с большой дороги? Или мелкие воришки, которые могут подобрать ключ к любой двери?”

”Мне кажется, Андрей Шкиль своим заявлением дал повод к очень серьезной дискуссии... “ – резюмировала регионал.