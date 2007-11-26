Следующее заседание ВР состоится в четверг

Следующее пленарное заседание Верховной Рады начнется 29 ноября, в четверг, сообщает пресс-служба ВР.

Журналистов уже приглашают на этот день в сессионный зал в здании на Грушевского, 5.

В то же время нардепи-бютовцы собираются прийти в парламент во вторник, 27 ноября. Об этом в интервью Лигесообщил представитель БЮТ Андрей Шкиль. Он сослался на решение рабочей группы по организации работы парламента VI созыва, которая раньше постановила провести заседание Верховной Рады во вторник, 27 ноября. "Группа решила, что торжественное заседание будет в пятницу, 23 ноября, а следующее - во вторник - 27-го", - отметил депутат.

По словам Шкиля, в связи с тем, что по состоянию на это время никаких других решений не принималось, то он лично намерен завтра прийти на работу в Верховную Раду. "Завтра в 10:00 все наши депутаты будут в парламенте", - заверил он.

Отвечая на вопросы о том, какими будут действия членов БЮТ в случае, если здание парламента окажется закрытым, Шкиль заявил: "Мы его откроем! У нас есть ключи". Вместе с тем, Шкиль не исключает, что до завтрашнего дня могут появиться какие-то новые обстоятельства, которые повлияют на проведение заседания парламента.

Официальную позицию фракции БЮТ по поводу возможного проведения заседания ВР 27 ноября получить пока не удается, пишет Украинская правда.

Источник в руководстве фракции, который пожелал остаться неназванным, сообщил, что пока этот вопрос фракцией не рассматривался.

Позиция фракции блока "Наша Украина - Народная самооборона" по данному вопросу пока до конца не ясна.

Депутат Роман Зварич в пятницу заявил, что намерен инициировать заседание рабочей группы в понедельник для того, чтобы разобраться с ситуацией, а в понедельник сообщил, что пока не стоит накаливать ситуацию в парламенте.

В Аппарате Верховной Рады не зарегистрированы заявки на проведение любых мероприятий в парламенте в понедельник или во вторник.