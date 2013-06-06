Купчак и Кутовой объяснили, почему вышли из «Батькивщины»

Об этом депутаты заявили сегодня на пресс-конференции журналистам, сообщает РБК-Украина.

«Главная причина – нынешние партийные вожди предали идеалы оппозиции и саму Юлию Тимошенко. Ее мнение полностью игнорируется Яценюком. Призыв Тимошенко прекратить акции «Вставай, Украина» и не вести страну к пропасти и очередному расколу страны не выполняется. Ни одно из предложений Юлии Тимошенко не учтено», – заявил Владимир Купчак.

Он напомнил, что именно Юлию Тимошенко оппозиция выдвинула кандидатом в президенты на выборах 2015 года, однако сегодня вокруг этого вопроса происходят непонятные торги. Происходят они и вокруг выдвижения кандидатов от оппозиции на местных выборах и мэра Киева в частности.

«Не секрет, что в своих рядах оппозиция имеет достойных претендентов: Катеринчука, Кужель, Гриценко. Почему они не предлагаются, а предлагается кандидатура Петра Порошенко? Лично я не имею ничего против него, но не вижу, чем он отличается от Александра Попова», – добавил Владимир Купчак.

«Идя на выборы, я обещал людям конкретные вещи, всегда отстаивать их интересы и добиваться смены власти в стране, отмены преступного языкового закона, пенсионной реформы, отставки правительства Азарова-Табачника. И мне непонятны вещи, которые происходят сейчас в парламенте – все эти блокировки, цель которых неизвестна. Этого не понимают и избиратели, о чем неоднократно говорили мне», – подытожил народный депутат.