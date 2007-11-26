Зварич предлагает БЮТ и НУ-НС воздержаться от резких шагов

На сегодня пока не запланировано заседание подготовительной группы Верховной Рады для рассмотрения вопроса о возможности проведения заседания парламента 27 ноября, вместо 29 ноября.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции НУ-НС, член временного Президиума ВР Роман ЗВАРИЧ.

“Заседание группы на сегодня пока не намечено”, - сказал он. По словам Р.ЗВАРИЧА, по этому поводу БЮТ и НУ-НС ходатайствовали перед Аппаратом парламента, однако до сих пор никакого ответа не поступало. Он отметил, что провести заседание подготовительной группы было бы целесообразно, чтобы выяснить ситуацию с нарушением регламента со стороны представителя фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ. Р.ЗВАРИЧ напомнил, что именно она, председательствуя на заседании ВР в пятницу, 23 ноября, без вынесения на голосование объявила, что следующее заседание ВР состоится 29 ноября.

Отвечая на вопрос, намерены ли депутаты от БЮТ и НУ-НС провести заседание парламента во вторник, 27 ноября, Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что по этому вопросу целесообразно было бы провести общее совещание руководства двух фракции с тем, чтобы выработать единую стратегию действий. При этом он выразил мнение, что БЮТ и НУ-НС, чтобы не заострять ситуацию возможно необходимо отказаться от проведения заседания завтра. “Я выражаю свое мнение, и думаю, что нужно воздержаться от резких шагов, чтобы эту ситуацию не превратить в очередной кризис”, - сказал он.