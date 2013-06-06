В Тернополе депутаты облсовета устроили пикет под стенами мэрии

В Тернополе депутаты областного совета и представители общественности устроили пикет под стенами городского совета с требованиями отставки прокурора области Геннадия Мовчана, начальника областного управления милиции Виктора Сака и главы облгосадминистрации Валентина Хоптяна.

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Как объяснил УНИАН председатель областной организации ВО «Свобода» Владимир Стаюра, акция проводится под стенами городского совета, поскольку сегодня здесь представители правоохранительных органов и прокуратуры должны отчитаться о действиях правоохранительных органов 9 мая в Старом парке, когда произошли столкновение милиции с депутатами разных уровней от ВО «Свобода».

В руках участники мероприятия держат плакаты с надписями «Требуем отставки прокурора области Геннадия Мовчана!», «Требуем отставки начальника областного управления МВД Виктора Сака!», «Требуем отставки главы облгосадминистрации Валентина Хоптяна!».

Во время выступления Стаюра осудил действия правоохранителей во время событий 9 мая, когда правоохранители обеспечили проход под красными флагами колонны коммунистов.

«При этом была сорвана встреча народных депутатов с избирателями, все это делалось по указанию из облгосадминистрации», – убежден Стаюра.

С началом выступлений заместитель начальника областного управления милиции по общественной безопасности Василий Облещук сказал присутствующим, что у них нет разрешения на проведение акции, а, следовательно, она проходит с нарушением действующего законодательства. На это Стаюра ответил, что проводится не пикет, а встреча депутатов облсовета с общественностью.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на сессии о состоянии дел с соблюдением законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и о результатах деятельности на территории города Тернополя, действия правоохранительных органов 9 мая в Старом парке города перед депутатами отчитываются прокурор города Виталий Сидоров и начальник городского управления милиции Александр Хилюк.

Как сообщал УНИАН, Сидорова и Хилюка депутаты хотели заслушать еще 20 мая на созванной специально для этого внеочередной сессии. Однако прокурор Тернополя и начальник Тернопольского городского отдела управления МВД Украины в Тернопольской области тогда не пришли, вместо этого направили в мэрию письма, в которых указали, что согласно законодательству решение о заслушивании руководителей правоохранительных органов на сессии должно быть принято исключительно на пленарном заседании органа местного самоуправления после обсуждения такого вопроса большинством депутатов, а не просто распоряжениям о созыве внеочередной сессии.