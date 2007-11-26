Семенюк с Лугансктепловозом до Верховного суда дойдет

Фонд государственного имущества Украины рассматривает возможность оспорить в Верховном Суде Украины судебное решение о незаконности приватизации 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины со ссылкой на председателя Фонда госимущества Валентину СЕМЕНЮК.

«Пока мы не можем предпринимать никаких действий, поскольку официального документа - решения суда - еще не получили. Однако после того как он будет у нас на руках, юристы примут решение о наших дальнейших действиях. В принципе, мы сейчас рассматриваем возможность оспаривания этого решения в Верховном Суде Украины», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Справка УНИАН. 23 марта т.г. Фонд госимущества провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса, победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

25 июня т.г. Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ОАО «Днепровагонмаш», признав недействительным договор купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» и обязав покупателя - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» - вернуть акции Фонду государственного имущества. Фонд госимущества подал апелляцию на данное судебное решение.

7 августа Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение отказать в удовлетворении апелляции Фонда государственного имущества Украины на решение Хозяйственного суда Киева от 25 июня этого года о частичном удовлетворении иска ОАО «Днепровагонмаш» и признании недействительным договора купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз».

В решении Хозяйственного суда Киева, в частности, сказано, что суд постановил признать недействительным решение Фонда госимущества от 26 сентября - 2 октября 2006 года в части недопущения ОАО «Днепровагонмаш» к участию в конкурсе по продаже акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз». Также Хозсуд Киева решил признать недействительным приказ ФГИУ от 22 марта 2007 года «О возобновлении конкурса по продаже пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз». В своем решении от 25 июня 2007 года суд постановил признать недействительным решение ФГИУ об определении победителя конкурса по продаже пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и признать недействительным договор купли-продажи 76% акций предприятия между ФГИУ и ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Российская Федерация).

8 ноября Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационные жалобы Фонда государственного имущества, ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и оставил без изменений судебные решения судов первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз».

Таким образом, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций подтвердили незаконность приватизации ОАО ХК "Лугансктепловоз".