В НУ-НС еще двух нардепов уломали подписать договор с БЮТ

В ближайшее время еще двое членов фракции "Наша Украина – Народная самооборона" подпишут соглашение о создании демократической коалиции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

В то же время он отказался называть фамилии тех, кто готов поставить свои подписи под данным документом.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что до сих пор не подписали соглашение о создании коалиции с БЮТ семеро членов НУ-НС.

Он отметил, что 22 ноября, во время встречи с народными депутатами от НУ-НС Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил свою позицию относительно формата будущей коалиции (Президент призвал всех членов фракции «Наша Украина – Народная самооборона» подписать соглашение с БЮТ – УНИАН).

По словам Р.ЗВАРИЧА, если неподписанты имеют какую-то принципиальную позицию относительно нежелания формировать коалицию с БЮТ, то они должны об этом сказать и, возможно, отказаться от своих депутатских мандатов. “Я бы такую их позицию уважал, но пока позиция моих коллег не вызывает глубокого уважения “, - сказал он.

Кроме того, отметил Р.ЗВАРИЧ, на данный момент он не услышал ни одного убедительного аргумента от тех, кто не желает ставить свои подписи под коалиционным соглашением. При этом он выразил надежду, что до 29 ноября (УНИАН: 23 ноября председательствующая на заседании Верховной Рады представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября) под соглашением о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС будет собрано достаточное количество подписей.

Как сообщал УНИАН, до сих пор не подписали соглашение о создании коалиции семеро депутатов от НУ-НС, в частности, Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.