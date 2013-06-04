В Киеве водитель врезался в отбойник: мотоцикл разорвало пополам

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киеве, ДТП произошло сегодня на улице Борщаговской, 115, в Соломенском районе.

Погибли двое молодых людей в возрастом 25-30 лет. За рулем мотоцикла был студент одного из вузов Киева. На месте ДТП был найден студенческий билет, другие данные устанавливаются, проинформировали в ГАИ.

По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом «Honda CBR600», двигался со стороны улицы Индустриальной в направлении Воздухофлотского проспекта. Мотоциклист не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и металлический отбойник. «Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало пополам», - отмечается в сообщении.

Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а пассажир от полученных телесных повреждений умер в карете «скорой помощи».