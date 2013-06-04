Яценюк подозревает, что Янукович планирует повторить «подвиг» ЦИК 2004 года

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк утверждает, что Президент Украины Виктор Янукович нарушил закон о Центральной избирательной комиссии, когда внес в Верховную Раду представление об отставке члена ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

“Он такое представление не имеет права самостоятельно вносить. Под таким представлением должна быть подпись заместителя председателя Центральной избирательной комиссии. Такой подписи нет”, - сказал лидер фракции «Батькивщина».

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Яценюк также считает, что Президент нарушил закон о ЦИК, когда внес представление на нового члена ЦИК, поскольку законом предусмотрено, что такое представление вносится исключительно на основании представлений фракций ВР.

“В его планах (Януковича - УНИАНА) - это повторить “подвиги” избирательной комиссии 2004 года на выборах 2015 года. Сейчас поставлена основная задача - обеспечить схему: не важно, как голосуют на выборах Президента Украины, а важно, как считают”, - сказал лидер фракции “Батькивщина”.

Яценюк отметил, что оппозиция хочет изменить закон о ЦИК, сократить численность ее членов до 6 человек и обеспечить представление в ЦИК всех фракций Верховной Рады Украины, а также одновременно сменить весь состав ЦИК.

“Чтобы в 2015 году ни у кого не было желания фальсифицировать выборы Президента Украины”, - сказал Яценюк.

На вопросы журналистов об изменениях к закону о ЦИК, Яценюк отметил, что соответствующие изменения уже подготовлены, и он призывает фракции большинства подписать их.

“То есть, если все заинтересованы в честных и прозрачных выборах Президента и в независимости Центральной избирательной комиссии, то такой закон должен быть подписан пятью фракциями. Законопроект готов, я его сегодня направлю всем фракциям”, - сказал Яценюк.

Как сообщалось, 3 июня Президент Янукович внес в парламент представление об отставке председателя Центризбиркома Владимира Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что являются предельным возрастом для госслужащих.

Также Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко.