Журналистам предлагают изучать методы безопасной работы на массовых акциях

Как сообщает пресс-служба главы государства, Чепак, которая также является руководителем Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов (МРГ), предлагает разработать мероприятие в рамках программы «Открытый разговор» с привлечением иностранных экспертов в медиасфере, а также представителей ОБСЕ и других международных организаций.

Кроме того, пресс-секретарь Президента считает необходимым пригласить на это мероприятие все заинтересованные общественные организации и профессиональные объединения, а также пострадавших журналистов.

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“Я бы предлагала сделать отдельное совещание, куда пригласить международных журналистов, Ольгу Сницарчук и Влада Соделя, уполномоченных лиц от правоохранительных органов”, - сказала руководитель МРГ.

Она подчеркнула, что Комитет оперативного реагирования на инциденты с участием СМИ Межведомственной рабочей группы со дня инцидента держит на контроле процесс расследования событий, произошедших 18 мая в Киеве. Вместе с тем Чепак подчеркнула важность системных мероприятий по недопущению таких ситуаций в будущем.

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Участники рабочей группы договорились собрать предложения в ближайшее время и от имени МРГ пригласить международных экспертов.

Чепак также поддержала инициативы о сотрудничестве представителей СМИ с силовыми структурами во время массовых общественно-политических акций и возобновлении тематических тренингов как для журналистов, так и для правоохранителей.

Справка: 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции состоялись столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Соделя, которые снимали драку. При этом работники СМИ заявляли, что милиционеры наблюдали за дракой и не стали на их защиту.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападающих были переквалифицированы в хулиганство.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.

22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.

По данным МВД, 15 сотрудников милиции привлечены к дисциплинарной ответственности после служебной проверки в отношении событий на массовых акциях 18 мая по делу об избиении Сницарчук и Соделя.