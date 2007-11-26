Как украинцы относятся к политической рекламе (опрос)

58% украинцев считают неприемлемыми публикации в средствах массовой информации в пользу того или иного политического деятеля за деньги.

Такие данные были получены в результате всеукраинского социологического исследования «Моральность украинского общества», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы «Ментальность украинского общества».

В переданных УНИАН результатах исследования отмечается, что каждый третий украинец считает это допустимым, но нежелательным, а 13% вообще не видят в этом ничего предосудительного.

Также больше половины граждан (67%) расценивают публикации компромата на того или иного политического деятеля за деньги как неприемлемые. Каждый четвертый респондент считает, что допустимо, но нежелательно, и 9% не видят в этом ничего предосудительного.

На вопрос: «Что, на Ваш взгляд, является приемлемым, а что неприемлемым в деятельности средств массовой информации?», подавляющее большинство украинцев - 67% - ответило, что считают неприемлемым отказ в публикации важной и правдивой информации, если она не совпадает с мнением владельца СМИ.

Комментируя результаты, полученные Институтом Горшенина, генеральный директор ICTV Александр БОГУЦКИЙ отметил, что украинцы понимают, что СМИ будут по-настоящему независимыми только тогда, когда они будут богатыми, и с пониманием относятся к тому, что медиа зарабатывают.

«А в целом я думаю, что нужно еще подумать над законодательной формулой… и достичь того, что все заказные материалы были четко обозначены как заказные. И все», - отметил А.БОГУЦКИЙ.

Руководитель проекта и главный редактор издания «Профиль» Алена ГРОМНИЦКАЯ разделяет заказные материалы в СМИ на прямую политическую рекламу, которая ассоциируется с определенными политиками или силами, и на имиджевую, скрытую рекламу или пиар.

«Что касается классической политической рекламы, я категорически против нее, то есть против «джинсы». Что касается имиджевых материалов. Они могут быть ассоциированы с политиками, а, может быть, и нет. Это во многом является бюджетом, в том числе журналов, и в том числе ряда периодических изданий», - отмечает она.

«Мы еще находимся в той ситуации, когда основная часть СМИ является приватной. И только минимальная из них часть может позволить себе отказаться от имиджевой рекламы», - отметила А.ГРОМНИЦКАЯ.

В свою очередь, известный украинский журналист Роман ЧАЙКА считает, что человек, который не видит ничего предосудительного в размещении заказных материалов в СМИ за деньги, является «носителем коррупции». «При этом этот носитель коррупции выбирает других носителей коррупции себе по коррупционной схеме во власть, и после этого с первой же секунды люто его ненавидит… То есть это и есть та ментально тотальная коррупция. Соответственно она проявляется в разных проявлениях: от фельдшерского пункта и до СМИ», - заявил Р.ЧАЙКА.