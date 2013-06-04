Комитет избирателей настаивает на фальсификации выборов в Ялте

Об этом сообщает пресс-служба отделения, комментируя заявление главы ялтинского штаба Партии регионов Сергея Карнауха, который назвал информацию КИУ о массовой фальсификации выборов в Ялте плодом фантазии.

«Представителей КИУ не было на избирательных участках! Из 68 избирательных участков Большой Ялты наблюдатели от КИУ были зарегистрированы только на участке №48, в поселке Гаспра. Они не были на месте, не видели, как идет голосование, как идет подсчет голосов. Поэтому любые сообщения крымского отделения КИУ о выборах в Ялте - это плод их фантазии. Проверить правдивость этих обвинений очень просто: достаточно попросить господина Крисько (глава крымского отделения КИУ Андрей Крисько) предоставить документальные подтверждения или любые другие доказательства», - говорится в комментарии Карнахуа, который передан УНИАН.

По данным Крисько, фото, видео и сканеры документов, подтверждающих присутствие наблюдателей на ряде избирательных участков в Ялте, обнародованы на официальном сайте крымского отделения: www.cvu.crimea.ua. Среди представленных доказательств есть материалы, на которых видно пачку бюллетеней в урне для голосования.

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«Безуспешная попытка партийного работника с помощью лживой информации выставить процесс наблюдения со стороны Комитета избирателей в качестве аматорской имитации работы, лишний раз подтверждает наличие фальсификаций, а заодно и недвусмысленно указывает на авторов этой затеи. Карнаух говорил, что наших наблюдателей в Ялте не было, мы же доказали обратное. Теперь любые заявления этого деятеля относительно прошедшего избирательного процесса стоит подвергать особо критическому анализу», - сказал Крисько.

Как сообщал УНИАН, по данным Крымской республиканской организации ПР, победителем выборов в Ялте 2 июня стал член Партии регионов Сергей Илаш, который набрал 66,9% голосов избирателей.