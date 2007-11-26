Народные депутаты дружно нацепили «крутые» номера

Депутаты дружно проигнорировали инициативу Президента и приехали на первое заседание парламента на машинах с элитными номерными знаками.

На украинских дорогах не будет равенства, как того желает Виктор Ющенко, пишет "Дело". Хотя Президент издал указ, которым запретил использование так называемых специальных трехзначных номеров, чиновники находят другие способы как выделиться на дороге.

Почти все руководители Кабмина стали депутатами Рады шестого созыва. И теперь они могут претендовать на служебные номера с индексом «ВР». Уже в первый день работы новой Рады депутаты подъезжали к зданию на машинах с привилегированными парламентскими номерами. Такие знаки дают преимущества и ограждают владельцев от общения с сотрудниками ГАИ.

Действие автономеров Верховной Рады позволяет политикам не делать трагедии из отмены трехзначных номеров. Поэтому на вопрос, легко ли они расставались со знаками, чиновники отвечают с улыбкой. «Я сразу же сдал номера, как только президент издал указ», — заверил вице-премьер Владимир Рыбак. По словам «регионала», на его автомобиле еще недавно красовался номер «010».

По словам Николая Азарова, первого вице-премьера, он никогда не пользовался трехзначным номером. «Как лежал замасленный в упаковке, так его и сдали», — заявил он. Николай Янович обычно пользуется одним из 20 «мерседесов» S-класса, закупленных для нужд правительства.

Но все-таки один трехзначный «козырный» номер с гербом попал во внимание издания. Неспешно во двор Верховной Рады въехал серебристый «мерседес-бенц». Его номерной знак украшали три «счастливые» цифры — «777». В салоне машины был только водитель, который стойко сохранил тайну имени своего шефа.