Избирком: В Алчевске на выборах мэра победил регионал Косюга

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН председатель городской избирательной комиссии Анатолий Тертычный.

В частности, он отметил, что при явке 22,34% наибольшее число голосов получил кандидат от ПР Косюга.

По словам Тертычного, согласно утвержденному избиркомом протоколу, за Косюгу проголосовали 50,95% избирателей, за Александра Бебешко (КПУ) – 16,13%, против всех – 8,11%. Кандидат от ПСПУ Николай Бойко получил 7,78% голосов, Виталий Серпокрылов («УДАР») - 6,90%, Валерий Филатов («Гражданская позиция») - 6,0%, Михаил Васильченко (Союз левых сил) - 2,16%.

По данным председателя городской избирательной комиссии, из 85374 избирателей, внесенных в списки для голосования, проголосовало 19072 избирателя.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы городского головы Алчевска проводились в связи с тем, что предыдущий мэр Владимир Чуб был избран народным депутатом и написал заявление о сложении полномочий.