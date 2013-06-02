В «УДАРе» опровергают информацию о давлении на членов УИК в Василькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», в частности, Всеукраинская организация «Правозахист» распространила информацию, что на 74-й участке группа народных депутатов устроила перепалку с членами участка, в результате чего, члены УИК якобы заявили о том, что работа комиссии парализована.

Как отметил народный депутат от «УДАРа» Владимир Куренной, эта информация не отвечает действительности, и депутаты на этом участке не были.

В то же время, прибавил он, конфликтная ситуация произошла на участке №75. В частности, отметил Куренной, руководствоУИК незаконно изъяло из участка официальных наблюдателей от «УДАРа». «Поэтому группа народных депутатов вынуждена была приехать на этот участок и выяснить все обстоятельства», - сказал «ударовец».

Куренной подчеркнул, что в данный момент ситуация урегулирована и наблюдатели возобновили свою работу.