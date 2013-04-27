Горсовет: обострение украинско-польских отношений выгодно только России

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, такое решение было принято 25 апреля на сессии городского совета.

«Намерение Сейма Республики Польша принять шовинистическое по содержанию и антиукраинское по сути постановление о признании ОУН-УПА «преступными организациями, совершившими геноцид польского населения «восточных кресов» 1939-1947 годов» встретили глубокое возмущение Ивано-Франковских националистов", - говорится в заявлении горсовета.

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Выражая свое категорическое несогласие с позицией соседнего государства, фракция ВО «Свобода» инициировала принятие заявления Центральным органам власти Украины с призывом обратиться с нотой протеста в Польский Сейм и призвать соседнее государство прекратить политические спекуляции. По убеждению депутатов, такие шаги Польши могут свести на нет дружелюбные и партнерские отношения между Украиной и Польшей, поскольку формулировки, которые употребляют соседи, – не что иное как искажение исторической правды.

В заявлении, зачитанном депутатом Андреем Тютюником, отмечается: «С польской стороны на украинцев опять оказывается безумное давление с целью возложить всю ответственность за события 1942-1943 годов на Волыни на украинскую сторону».

«Формулировки, которые употребляет польская сторона в проекте постановления, являются совершенно неприемлемыми и противоречат исторической правде", - сказано в заявлении.

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Также отмечается: "Этот проект содержит признаки польского колониализма и шовинизма, вмешательства во внутренние дела Украины и выдвижения территориальных претензий Украине. Не Украина должна просить прощения за действия УПА, которая встала на защиту украинского населения и перечеркнула захватнические намерения поляков в отношении украинских земель в годы Второй мировой войны, а Польша – за действия своих отрядов, которые боролись на украинских этнических землях за «Жеч Посполиту от можа до можа», отрицая право Украинского народа на свободу и независимость».

По мнению депутатов, депутаты Сейма Республики Польша должны осознать, что подобные проекты постановлений играют исключительно на руку Кремлю. "Должны понимать: обострение украинско-польских отношений выгодно только геополитическим интересам Российской Федерации", - сказано в заявлении.

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Поэтому Ивано-Франковский городской совет требует в документе: "от МИД Украины – на официальном уровне обратиться с нотой протеста к правительству Республики Польша относительно намерений высшего законодательного органа Республики Польша, противоречащих принципу равноправия и добрососедства между двумя народами; от Верховной Рады Украины – обратиться к польскому Сейму с призывом отказаться от политических спекуляций на трагических событиях украинско-польского противостояния в ХХ веке и прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины».

Как сообщал УНИАН, аналогичное заявление по поводу намерений Сейма Республики Польша принять резолюцию о признании ОУН–УПА «преступными организациями…» принял 24 апреля Луцкий городской совет.