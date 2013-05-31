Эксперт: Решение КСУ не имеет отношения к выборам в Киеве

Также нет упоминания, или отдельного документа о продлении полномочий Киевского городского совета. Об этом в эфире «5 канала» заявил президент ВОО «Институт избирательного права» Юрий Ключковский.

«Нет связи решения Конституционного Суда с выборами в Киеве - никакой. Там не упоминается Киев. Если прочитать это решение, слово «Киев» там не фигурирует вообще. Просто так все хотят читать, это означает, что интенция есть, а в тексте решения нет. Есть намек на то, что можно это сделать, есть продление срока полномочий действующего органа. Но, во-первых - это абсолютно неконституционно, это не соответствует нормам избирательного права потому что принцип периодичности выборов означает, что Конституция, или закон устанавливают максимальный срок полномочий, который может быть сокращен, но никоим образом не может быть продлен. Во-вторых - допустим, что Конституционный Суд сказал, что может быть продолжение - а кто продолжил полномочия Киевсовету, где это решение, где тот акт правовой, которым этот срок продлен?», - заявил Ключковский.

«Резолютивная часть решения Конституционного Суда говорит: все очередные выборы в Украине должны состояться в октябре 2015 - нет вопросов, проводите в октябре 2015 все очередные выборы. В мотивировочной части написано, что для того, чтобы достичь разумной периодичности допустимым является продление срока полномочий. Но где решение о продлении срока полномочий? Такого же решения не существует в природе... То есть все это показывает, что даже того заказа, который ему давали, Конституционный суд, по сути, в полном объеме не выполнил. И то, что сейчас высказывается, что это имеет отношение к продлению полномочий Киевсовета - это не касается никоим образом и даже ситуации с главой », - подчеркнул он.