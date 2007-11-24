Ющенко настаивает на уголовной ответственности за отрицание Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается сторонником установления уголовной ответственности за отрицание факта Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Об этом он сказал сегодня в интервью общенациональному телеканалу «1+1».

Президент подчеркнул, что во многих странах существует уголовная ответственность за отрицание фактов Голокоста и других преступлений против человечества.

В.Ющенко заметил, что речь идет не о знании или незнании истории, а о почитании жертв Голодомора. Президент считает, что украинцы должны следовать примеру Израиля, который чрезвычайно уважает память жертв Голокоста. „Я думаю, что это хороший пример, как должны думать украинцы. Горе, которое коснулось этой земли... Независимо от того, кто ты этнически здесь был – это коснулось твоего отца, твоего деда ”, - отметил он, прибавив, что „зло, должно называться взлом, а ничем иным, и за его непризнание человек должен нести наказание ”.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября В.Ющенко сообщил, что в Секретариате Президента подготовлен законопроект об установлении уголовной и административной ответственности за отрицание Голодомора и Голокоста

Президент убежден, что закон о Голодоморе 1932-1933 лет должен содержать статью об административной и уголовной ответственности. “Вчера я подписал законопроект этого типа и не внес его в парламент лишь по одной причине. Я хотел бы сначала выступить со специальным обращением к украинскому парламенту, осветив все обстоятельства, которые касаются и текущего, и исторического моментов. И потом предложить принять решение об установлении уголовной и административной ответственности за отрицание Голокоста и Голодомора”, - отметил он.

По мнению главы государства, эти две темы очень близкие. По словам В.Ющенко принятие соответствующего закона будет хорошим примером того, как, “с одной стороны, две наибольших трагедии, одна из которых забрала пять млн. человек, а другая — около 10 млн. человек, все-таки будут иметь международный статус, а, с другой, — четкие границы ответственности в рамках национального законодательства”.

“Потому этот вопрос не за горами. Я убежден, что в парламенте проблем по этому вопросу не будет. Мы найдем стороны, которые имеют политическую мораль и не угнетенное национальное сознание и, в конце концов, хорошо понимают, что это шаг не против кого-то”, - подчеркнул Президент.