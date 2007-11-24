В Украине проходит общенациональная акция «Зажги свечу!» в память о жертвах Голодомора.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в общенациональной акции «Зажги свечу!», которая началась перед памятным знаком «Жертвам Голодомора 1932-33 годов» на Михайловской площади Киева.

В.ЮЩЕНКО с семьей поставили свечи вечной памяти к памятному знаку. Свечи в память о жертвах Голодомора также поставили вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, глава Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, от аккредитованных в Украине дипломатов – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Валентин ВЕЛИЧКО, представители всех областей нашего государства, свидетели Большого Голода 1932 – 1933 годов.

Собравшиеся почтили память умерших минутой молчания.