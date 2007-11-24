Тимошенко просит Бога, чтобы ничтожества не тревожили жертвы Голодомора

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что память о жертвах Голодомора должна объединить в великой скорби весь украинский народ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня она зажжет свечу в память о жертвах той трагедии и помолится. “Попрошу у Бога, чтобы политические ничтожества не тревожили тех, кого положил в могилы Голодомор 32-33-го годов. А еще, чтобы память об этих жертвах будила нас к сопротивлению всегда, когда будет возникать угроза воле и свободе Украины”, - сказала лидер БЮТ.

Она напомнила, что правду о трагедии украинского народа долгое время замалчивали. “Я думаю о том, что наша независимость должна была произойти хотя бы ради возможности сказать правду о той Украине, которая пухла от голода, вымерзала в холодных домах и в которой целые села превращались в кладбища”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она выразила убеждение, что тема Голодомора – это тест на гражданскую, патриотическую и политическую зрелость общества и тех, кто претендует на роли национальных лидеров.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, нельзя смириться с тем, когда видишь, как сегодняшние хозяева жизни, комфортно устроившись, разглагольствуют на тему Голодомора. “А затем, за заказанную «умеренную» позицию, надеются получить лишний прибыльный контракт или выгодно приобрести предприятие”, - отметила лидер БЮТ.