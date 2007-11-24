Ющенко с семьей принимает участие в скорбном шествии памяти жертв голодоморов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей принимает участие в скорбном шествии от Софийской площади к Михайловской, посвященной памяти жертв голодоморов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в процессии идут вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, политические, общественные и религиозные деятели, представители органов центральной исполнительной власти, дипломаты, свидетели Голодомора 1932 - 1933 годов. В шествии также принимают участие представители всех регионов Украины.

Участники мероприятия возложат цветы к памятному знаку «Жертвам Голодомора 1932-33 годов» на Михайловской площади.

После этого глава государства выступит с речью.

В 16.00 будет объявлена минута молчания по умершим, после которой начнется общенациональная акция «Зажги свечу!».