В БЮТ считают возможным бескоалиционный и временный парламент

Первый день работы нового парламента засвидетельствовал возможность реализации сценария превращения Верховной Рады VI созыва в бескоалиционный и временный парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

„Идея Партии регионов самовольно перенести очередное заседание парламента со вторника на четверг делает все больше вероятным тезис о временности и бескоалиционности Верховной Рады VI созыва”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, если на следующей неделе в парламенте будет официально провозглашено о создании демократической коалиции и избрано руководство Верховной Рады, то новый парламент сможет занять свое место как ключевой институт власти в Украине.

Комментируя события первого дня работы нового парламента, Н.ТОМЕНКО отметил, что наибольшей ошибкой является выступление Александра МОРОЗА, которое несмотря на свою риторику в защиту украинского парламентаризма, сделал собственные политические образы основой своего выступления, таким образом унизив статус парламента и должности председателя Верховной Рады. При этом, отметил он, не до конца правильной была и позиция фракций НУНС и БЮТ, которые демонстративно вышли из сессионного зала во время выступления А.МОРОЗА, поскольку парламентарии должны демонстрировать образцы большей политической выдержки и толерантности.

Еще одной ошибкой Н.ТОМЕНКО считает то, что команда Президента убедила Виктора ЮЩЕНКО не присутствовать на торжественном открытии нового парламента, таким образом дав знак обществу, что Верховная Рада VI созыва, еще ни одного дня не поработав, уже не воспринимается Президентом Украины.