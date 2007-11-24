Ющенко: КПУ должна осудить действия советской власти, приведшие к Голодомору

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Коммунистическая партия Украины должна осудить действия советской власти, которые привели к Голодомору 1932-1933 годов.

Об этом он сказал в интервью газете “День” № 205 от 24 ноября.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Украина предлагает миру признать Голодомор геноцидом, и все больше стран и парламентов поддерживают ее. При этом, отметил Президент, остаются острые внутриполитические вопросы. “В стране еще до сих пор есть партия (КПУ – УНИАН), которая ведет свою историю от создавшей Голодомор-геноцид, и за исключением некоторых моральных личностей, таких как Борис ОЛИЙНЫК, она ни в чем не раскаялась”, - сказал глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, до сих пор не завершена дискуссия, кто является виновным в возникновении большого голода. “Я хочу предостеречь: будет большой ошибкой, если мы в поисках стороны, которая в этом провинилась, будем говорить о каком-то народе или государстве. Это просто нечестно, и это нас будет сбивать с реального поиска причин”, - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что виновником этой трагедии, безусловно, был коммунистический сталинский режим. “Обидно, что сегодня тем, кто принял эстафету от той политической силы (хотя, как я понимаю, они не связаны своими поступками с 1932-1933 годами), не хватает, возможно, морали или мужества, или других человеческих качеств осудить это”, - сказал глава государства.

По словам Президента, если их лидеры, которых они и сегодня готовы «вставлять в образы», совершили преступления, то они должны признать и осудить их.

“Мне кажется, это не было бы унизительным для конкретной политической силы, поскольку, собственно, не те люди, которые олицетворяют сегодня эту партию, несут конкретную вину. Но их вина в том, что не раскаиваются”, - добавил В.ЮЩЕНКО.