Зварич: у НУ-НС не хватает подписей для создания коалиции

Фракция НУ-НС будет настаивать на том, чтобы следующее пленарное заседание Верховной Рады было проведено во вторник, а не в четверг, как об этом объявила член фракции Партии регионов Раиса Богатырева. Об этом в интервью Главредузаявил нашеукраинец Роман Зварич. «Но если мы услышим убедительные аргументы со стороны наших коллег, то мы готовы их учесть», - добавил нардеп.

В ответ на замечание о том, что такой шаг Раисы Богатыревой сыграл НУ-НС на руку, поскольку 7 членов фракции отказались подписывать коалиционный договор с БЮТ, зварич отказался «конкретизировать» ситуацию. «Могу сказать только одно: не верьте тем, кто называет конкретные цифры, они не обязательно будут соответствовать действительности, - сказал нардеп. - Могу подтвердить, что в данный момент у нас нет достаточного количества подписей для того, чтобы иметь возможность объявить о создании демократической коалиции. Но сразу добавлю, что мы где-то на грани. То есть, нам не хватает нескольких подписей наших коллег, которые продолжают иметь определенные принципиальные предостережения в отношении отдельных позиций соглашения».

Вместе с тем Зварич отрицает, что ситуация развивается в направлении затяжной коалициады. «Мы очень близки к тому, чтобы, имея 226 подписей, объявить о создании коалиции. Те барьеры, которые пока не позволяют нашим коллегам скрепить своей подписью соглашение, мне не кажутся непреодолимыми, - завил он. - Тем более, учитывая принципиальное решение о поддержке демократической коалиции, которое было принято единогласно».