ЕНП: Без освобождения Тимошенко подписание ассоциации с ЕС невозможно

"Если Украина не выполнит условия Европейского Союза, в том числе относительно освобождения Юлии Тимошенко, ЕС не будет показывать в последнюю минуту гибкость для подписания Соглашения об ассоциации", - написал Мартенс на своей странице в социальной сети Twitter, сообщается на сайте Тимошенко.

Также сайт напоминает, что председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что освобождение Тимошенко из-за решетки остается одним из условий для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. "Сейчас остается наиболее важный вопрос - это пребывание в тюрьме Юлии Тимошенко. Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен до проведения саммита в Вильнюсе", - сказал Томбинский.

Совет ЕС 10 декабря 2012 года определил условия для продолжения переговоров с властью Украины относительно перспективы подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. "Совет ЕС ожидает, что органы власти Украины устранят случаи политически мотивированного преследования без задержек, а также осуществят последующие шаги по реформированию судебной системы для предотвращения таких случаев в будущем", - отмечалось в документе.