Сегодня в Украине отдают дань памяти жертвам голодоморов

Сегодня в Украине чествуют память жертв голодоморов.

Во всех регионах Украины состоятся мероприятия в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов. Приспущены государственные флаги, ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Во всех населенных пунктах состоятся церемонии возложения траурных венков и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятным знакам, местам захоронений жертв голодоморов, панихиды по погибшим, чествование памяти погибших минутой молчания, зажжение свечей, проведение вечеров-реквиемов и других скорбных мероприятий.

Кроме того, в 16.00 в память о жертвах геноцида украинского народа будет объявлена минута молчания и приостановлена на это время работа в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, движение общественного и частного транспорта в населенных пунктах с подачей соответствующих звуковых сигналов. После этого начнется всеукраинская акция «Зажги свечу».

Зарубежные дипломатические учреждения Украины вместе с украинскими общественными организациями проведут акцию «Зажги свечу», которая была инициирована Международным координационным комитетом Всемирного конгресса украинцев.

День памяти жертв голодоморов, согласно указу Президента от 26 ноября 1988 года, отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла Закон „О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине”. Настоящим актом Голодомор признан геноцидом украинского народа. На сегодня это также признали парламентарии 14 стран.

По разным данным, во время Голодомора 1932-33 гг. в Украине погибли от 7 до 10 млн. человек. Как подсчитали историки, в то время в Украине ежедневно умирали свыше 25 тысяч человек.