Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принимает участие в панихиде по жертвам Голодомора 1932-33 гг., которая проходит в Софийском соборе в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, панихиду совместно проводят представители разных христианских конфессий.

На молитве присутствуют премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, народные депутаты, правительственные чиновники, руководители судебной ветви власти, лидеры политических партий, общественные деятели, очевидцы Голодомора.