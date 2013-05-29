Эксперт: заявлениями о Януковиче Кузьмин продолжает личную антизападную политику

Председатель правления Центра социологических и политических исследований «Социовымир» Сергей Таран считает последние заявления первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина продолжением его личной антизападной риторики. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Мы не услышали никаких фактов, никаких фамилий, кроме фамилии Мельниченко в словах Кузьмина. Поэтому говорить о том, что кто-то где-то когда-то хотел сделать из Януковича якобы убийцу Щербаня - это пустые абсолютно слова. Нет ни одной фамилии, ни одного факта. Мне кажется, что и не было такой цели, потому что факты вряд ли найдутся. Мне кажется, что здесь скорее выглядит, что Кузьмин продолжает свою личную антизападную политику, начиная от письма Президенту США и заканчивая антизападной риторикой в ​​духе холодной войны, где утверждается, что в Праге есть целый плацдарм, который позволяет оппозиционерам атаковать лично Януковича. Фактов нет, поэтому это надо воспринимать лишь как попытку обвинить Запад в давлении на него в деле Тимошенко, которое имеет большой резонанс, и Кузьмин серьезно воспринимает лишь давление Запада в этом деле, и воспринимает очень лично », - заявил Таран.