"Батькивщина": власть пытается устранить лидера донецкой организации

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Батькивщина" Донетчины обеспокоена чрезмерным интересом власти к личности Константина Матейченко, который уже четыре месяца возглавляет Донецкую областную организацию и которому в кратчайшие сроки удалось качественно реорганизовать партийную структуру", - говорится в заявлении.

"Методичные и точные действия со стороны представителей системы правосудия и правоохранительных органов, которые постоянно препятствуют работе Матейченко, позволяют нам сделать единственный вывод: отыскивая поводы, власть пытается отстранить известного оппозиционера от партийной работы", - говорится в обращении.

В качестве подтверждения своего заявления, "Батькивщина" привела пример: "Только 18 мая, в день проведения акции в Киеве "Вставай, Украина!", Матейченко был вызван сразу тремя ведомствами: Киевским районным судом в г. Донецк, следователем налоговой милиции в Донецкой области и Артемовским горрайсудом".

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"Обращаясь к власти, "Батькивщина" Донбасса требует не делать незаконных препятствий на политическом пути нашего руководителя и надеется, что 31 мая Матейченко сможет принять участие в акции "Вставай, Украина!" В Донецке", - цитирует Украинская правда.

Как известно, "Батькивщина" сообщила властям о проведении 31 мая в Донецке мирного шествия и мирного собрания в рамках акции "Вставай, Украина".