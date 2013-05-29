"Батькивщина": власть пытается устранить лидера донецкой организации
Донецкая "Батькивщина" заявляет об активном интересе со стороны власти к ее руководителю Константину Матейченко накануне акции оппозиции "Вставай, Украина!".
Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Батькивщина" Донетчины обеспокоена чрезмерным интересом власти к личности Константина Матейченко, который уже четыре месяца возглавляет Донецкую областную организацию и которому в кратчайшие сроки удалось качественно реорганизовать партийную структуру", - говорится в заявлении.
"Методичные и точные действия со стороны представителей системы правосудия и правоохранительных органов, которые постоянно препятствуют работе Матейченко, позволяют нам сделать единственный вывод: отыскивая поводы, власть пытается отстранить известного оппозиционера от партийной работы", - говорится в обращении.
В качестве подтверждения своего заявления, "Батькивщина" привела пример: "Только 18 мая, в день проведения акции в Киеве "Вставай, Украина!", Матейченко был вызван сразу тремя ведомствами: Киевским районным судом в г. Донецк, следователем налоговой милиции в Донецкой области и Артемовским горрайсудом".
По теме: «Вставай, Украина!» 31 мая пройдет в Донецке
"Обращаясь к власти, "Батькивщина" Донбасса требует не делать незаконных препятствий на политическом пути нашего руководителя и надеется, что 31 мая Матейченко сможет принять участие в акции "Вставай, Украина!" В Донецке", - цитирует Украинская правда.
Как известно, "Батькивщина" сообщила властям о проведении 31 мая в Донецке мирного шествия и мирного собрания в рамках акции "Вставай, Украина".