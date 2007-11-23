Богатырева: на Кириленко еще рано навешивать ярлыки

Народный депутат от Партии регионов Раиса Богатырева заявила, что в Верховной Раде есть очень много опытных политиков, которые могли бы занять должность спикера парламента. Об этом сообщает сайт ПР.

«В этом зале есть очень много профессионально подготовленных политиков, которые бы могли объединить зал. Мне кажется, что должность спикера должен занять человек, который бы воспринимался и фракциями власти, и оппозиционными фракциями», - сказала Раиса Богатырева.

Она подчеркнула, что только в таком случае можно получить мотивированное поведение зала и добиться принятия соответствующих решений не минимальным количеством голосов, а большинством. По ее мнению, именно такой подход позволил бы стабилизировать ситуацию не только внутри политических сил, но и страны в целом.

Раиса Богатырева считает, что к таким профессионалам относятся, в частности, Владимир Литвин, Иван Плющ, Петр Симоненко и некотрые другие народные депутаты. «Когда мы поймем, что, к сожалению, выборы не изменили кардинально ситуацию..., то мы станем свидетелями того, что нестойкая коалиция не объединяет зал и, возможно, тогда будет поиск как раз такой фигуры, которая могла бы объединить зал», - отметила она.

Также Раиса Богатырева добавила, что спикером должен быть «человек толерантный, способный находить компромиссы и сглаживать острые углы». Вместе с тем, отвечая на вопрос, не относится ли Вячеслав Кириленко к этой категории людей, она сказала, что не стала бы давать оценку Кириленко. «Субъективный взгляд может навредить в первую очередь человеку, о котором вы хотите услышать, а возможно, даже и мне. Как депутату с большим стажем, мне кажется, что это было бы преждевременно - навешивать такие ярлыки. Я вам назвала тех, кого считаю профессионально подготовленными», - заявила народный депутат.