СМИ: Украинскую ГТС оценили в $26-29 млрд

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на свои источники в Минэнерго.

Официально в Минэнерго, "Нафтогазе" и "Газпроме" стоимость украинской ГТС не комментируют.

Наталья Полянская из Baker Tilly сообщила изданию, что "Нафтогаз" запретил компании комментировать результаты.

Источник же в Минэнерго рассказал, что аудитор подготовил несколько вариантов оценки. Стоимость ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ), согласно им, колеблется в пределах $26-29 млрд.

"Эта цифра должна быть использована в ходе переговоров с Россией по вопросу создания совместного предприятия. Мы предлагаем, чтобы с украинской стороны в уставный фонд СП была внесена ГТС с ПХГ. Российская же сторона в обмен на 50-процентную долю в предприятии может предоставить нам скидку в размере $12-15 млрд и гарантировать загрузку трубы. Это позволит нам четыре года получать российский газ по цене $260 за тысячу кубометров",— рассказал собеседник из министерства.

Украинская ГТС уже дважды оценивалась: в 2007 году — в $24,8 млрд, в 2009-м — в $9,9 млрд.

Директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич в свою очередь полагает, что Эдуард Ставицкий не оглашает оценку украинской ГТС, поскольку в ходе переговоров с Москвой украинскую власть могут вынудить применить другую систему оценки.

"Если исключить из оценки ПХГ, цена уже будет не выше $20 млрд,— отмечает господин Марунич.— Наверняка можно придумать и другие способы оценить ГТС дешевле".

Как сообщал УНИАН, 27 мая министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что компания Baker Tilly провела оценку газотранспортной системы, но ее результат будет озвучен после реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

«Цифра есть. Закон примем и потом озвучим», - сказал Ставицкий.

Согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС). Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.