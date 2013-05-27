В Черкасской области рыбинспектор похищал браконьерские сети и торговал рыбой

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской межрайонной экологической прокуратуры, на прошлой неделе суд рассмотрел протокол, составленный Черкасской межрайонной экологической прокуратурой в отношении госинспектора о совершении административного коррупционного деяния, предусмотренного ч.1 ст.172-2 КУоАП (нарушение ограничений относительно использования служебного положения). Было установлено, что он в нарушение требований законодательства, осуществлял траловый лов с помощью бесхозяйственных сеток на Кременчугском водохранилище Днепра свежей рыбы. В дальнейшем, с целью личного обогащения данный факт скрыл, а указанную рыбу присвоил.

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Решением суда государственного инспектора привлечено к административному взысканию в виде штрафа в размере 850 гривен с конфискацией в доход государства неправомерной выгоды.

Как сообщал УНИАН, в апреле в акватории Кременчугского водохранилища реки Днепр работники Черкасской межрайонной экологической прокуратуры в районе с. Ирклиев Чернобаевского района Черкасской области задержали браконьеров, которые совместно с инспектором Черкасырыбоохораны незаконно ловили рыбу сетями.