Чиновник на глазах у милиции сам себе выписал разрешение на браконьерство

В Черкасской области вблизи села Коробовка Золотоношского района 20 апреля стражи порядка задержали высокопоставленного чиновника областной Государственной экологической инспекции, ловившего рыбу сетями в акватории Кременчугского водохранилища реки Днепр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в Черкасской области, в дежурную часть милиции позвонил по телефону гражданин и сообщил, что близ села Коробовка трое неизвестных мужчин вынимают рыбу из сетей и грузят ее в лодку. Затем к этим людям подходит другая лодка, забирает вылов и отвозит его куда-то в район дач. Мужчина также сообщил, что местные жители наблюдают за такой рыбалкой уже не впервые.

На место события срочно выехала следственно-оперативная группа совместно с работниками Днепровской экопрокуратуры, Госрыбоохраны. Стражам порядка удалось установить местонахождение лодки и они ожидали рыбаков на берегу. Увидев милицию в засаде, браконьеры пытались убежать, но их лодки принудительно остановили.

«Один из рыбаков представился руководящим чиновником областной Госэкоинспекции, а остальных двоих спутников он отрекомендовал как общественных помощников. Он также сообщил, что выполняет на реке свои служебные функции - лично будет утилизировать сети и рыбу, попавшую туда при нересте. На вопрос, почему не вызвал на место преступления работников милиции и имеет ли он полномочия для выполнения этих функций, чиновник ответил, что для проведения такой спецоперации документов не имеет, но он может написать их прямо здесь, тем более, что за подписью руководителя куда-то ходить не нужно», - отметили в областном главке милиции. По словам стражей порядка, чиновник пытался прямо на коленях составить и подписать какие-то бумаги. В это время другая группа милиции нашла место, куда доставлялась рыба, как выяснилось позже, на базу отдыха, принадлежавшую близким родственникам чиновника. Рыба была уже посортирована и расфасована по мешкам.

Стражи порядка изъяли орудия лова и рыбу более чем на 15 тыс грн. Открыто уголовное производство по ст. 249 УК (Браконьерство), ведется следствие.

Как отметили в областном управлении милиции, интересно, что в прошлом и нынешнем году областной Госэкоинспекцией не был задержан ни один нарушитель, не возбуждено ни одно уголовное дело, не сдан в государство ни один хвост «утилизированной» рыбы.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля по 10 июня 2013 года в Днепровских водохранилищах Государственным комитетом рыбного хозяйства Украины установлен весенне-летний запрет на вылов водных биоресурсов.