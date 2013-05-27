Депутат ЕП считает позитивным сигналом проведение гей-парада в Киеве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня во время заседания Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Я думаю, это очень хороший сигнал для Брюсселя. Невзирая на решение суда, многие люди работали, чтобы этот марш состоялся”, - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» сообщества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) прошел в Киеве 25 мая. По разным оценкам, в мероприятии приняли участие от 50 до 100 человек, которых усиленно охраняли сотрудники милиции.

Сначала гей-парад планировался в центре Киева, однако суд запретил проведение 25 мая, в День Киева, всех мероприятий, кроме официальных.