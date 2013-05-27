II Национальный экспертный форум «УКРАИНА-2013. ПОВЕСТКА ДНЯ»

Организатор Форума: Институт Горшенина

Работа Форума будет включать три коммуникационные панели:

Панель «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА. НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН »Период работы панели: 10:00-12:00 Вопросы к обсуждению: • Как изменился политический ландшафт страны? • Политические вызовы и угрозы. • Общественные настроения. Растет среди украинского социальное напряжение? Спикеры панели: Анна Герман, народный депутат Украины; Владимир Макеенко, народный депутат Украины; Арсен Аваков, народный депутат Украины, Виталий Портников, журналист, президент телеканала TВi, Дмитрий Крикун, координатор общественного движения «Мы-европейцы». Модератор панели - Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua.

Панель «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА. ЗА ПОЛГОДА ДО ВИЛЬНЮСА» Период работы панели: 12:30-14:30 Вопросы к обсуждению: • Перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. • Насколько Украина продвинулась в выполнении условий ЕС? • Как подписание Соглашения об ассоциации может повлиять на отношения Киева и Москвы? Евразийский вектор как альтернатива ассоциации с ЕС. Спикеры панели: ЯцекПротасевич, вице-президент Европейского парламента; Ян Томбинский, глава Представительства ЕС в Украине, Валерий Пятницкий, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции; Анатолий Кинах, народный депутат Украины, экс-премьер-министр Украины, Григорий Немыря, народный депутат Украины, экс-вице-премьер-министр Украины. Модератор панели - Богуслав Хработа, главный редактор газеты «Rzeczpospolita» (Польша).

Панель «ЭКОНОМИКА. РЕФОРМЫ. МОДЕРНИЗАЦИЯ »Период работы панели: 15:30-17:30 Вопросы к обсуждению: • Основные тенденции / векторы развития украинской экономики. Влияние мировой конъюнктуры. • Достижение Украины на пути реализации реформ. • Перспективы сотрудничества Украины с международными финансовыми институтами. • Направления развития финансового сектора Украины. Спикеры панели: Раиса Богатырева, министр здравоохранения Украины, Вадим Пушкарев, председатель правления «ВТБ Банка»; Николас Бердж, председатель Торгово-экономической секции Делегации ЕС в Украине; Оксана Продан, народный депутат Украины, председатель правления Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса; Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами «Систем Кэпитал Менеджмент».

Модератор панели - Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина». Аккредитация СМИ обязательна! Заявки на аккредитацию принимаются по телефону: (044) 230 49 62 или электронной почте: ukraine2013@gorshenin.ua

Место проведения: бизнес-центр «Парус» (г. Киев, ул. Мечникова, 2, вход с бул. Леси Украинки), 2-й этаж. Регистрация участников: 9:00-10:00.