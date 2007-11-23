Тимошенко сама приведет НУ-НС к единому знаменателю

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что в пятницу состоится общее заседание политсоветов БЮТ и НУ-НС. "Сейчас проведем общий политсовет, будем советоваться", - сказала Тимошенко. Она также отметила, что "на 100% уверена в создании демократической коалиции", сообщает Украинская правда.

"Президент вчера мне сказал, что альтернативы демократической коалиции нет и что он поддержит Кириленко на должность спикера", - сказала лидер БЮТ.

Она также подтвердила намерение фракции БЮТ во вторник собраться на пленарное заседание.

"Наша фракция во вторник придет в парламент. Надеюсь, что "Наша Украина" тоже, и 228 голосов будет достаточно, чтобы принимать решения", - сказала Тимошенко.

Напомним, что сегодня член фракции НУ-НС Давид Жвания заявил, что до 17.00, когда фракция должна опять собраться на заседание в здании ВР, будут собраны все недостающие подписи депутатов от НУ-НС под договором о создании демократической коалиции. Жвания утверждает, что недостает 5-6 автографов. В то же время в кулуарах Рады называют 8 фамилий неподписантов.

Список членов НУ-НС, которые сегодня отказались подписывать соглашение о создании демкоалиции, смотрите тут