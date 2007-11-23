8 депутатов НУ-НС не подписали коалиционный договор (список)

8 народных депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” до сих пор не подписали соглашение о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Верховной Раде рассказывают журналистам депутаты из фракции НУ-НС.

По их словам, соглашение не подписали Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ и Игорь ПАЛИЦА.

Представитель НУ-НС Давид ЖВАНИЯ официально подтвердил журналистам, что не все депутаты поставили свои подписи под соглашением о создании коалиции. Однако, по его информации, таких депутатов 5-6, а не 8. По его убеждению, до 17.00 под соглашением будут собраны подписи всех депутатов НУ-НС.

Д.ЖВАНИЯ напомнил, что во время вчерашней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, ни один из этих депутатов не выдвигал замечаний к коалиционному соглашению.

«Сегодня они пытаются в соглашении что-то там найти. Я не верю в аргументы, которые они приводят», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

По его словам, например, С.ДОВГИЙ не подписывает соглашение, поскольку боится, что когда лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО станет премьер-министром, его сын, который занимает должность секретаря Киевсовета, будет иметь проблемы.

«Он должен через это переступить, у него есть сын в городе, и он боится, что Ю.ТИМОШЕНКО станет премьер-министром. Так и нужно говорить, а не пытаться найти что-то в соглашении», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Он убежден, что эти депутаты должны подчиниться партийной дисциплине и подписать соглашение, иначе они должны отказаться от депутатских мандатов.

«Есть политическая культура, они должны подписать, потому что они являются не только народными депутатами, но и членами фракции партии», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.

По его словам, если эти депутаты не подпишут коалиционное соглашение, то «они должны покинуть фракцию, парламент и даже страну».