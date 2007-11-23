Регионалы не хотят заставлять Януковича ”бежать впереди паровоза”

Фракция Партии регионов не избрала своего председателя, поскольку сейчас складывается достаточно неопределенная ситуация, сообщил корреспонденту УНИАН член этой фракции Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как известно, сегодня в Верховной Раде было объявлено о формировании пяти фракций. Все фракции, кроме Партии регионов, избрали своих лидеров.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что лидером Партии регионов является Виктор ЯНУКОВИЧ, но он в настоящее время исполняет обязанности премьер-министра Украины и в парламенте работать не может.

По его словам, «бежать впереди паровоза, когда не определена ситуация, необходимости нет».

Как сказал Т.ЧОРНОВИЛ, в данной ситуации нет каких-то значительных проблем, поскольку определены уполномоченные фракции, а решение все равно принимает президиум политсовета Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, уполномоченными фракции Партии регионов избраны Раиса БОГАТЫРЁВА, Василий КИСЕЛЁВ, Михаил ЧЕЧЕТОВ и Василий ХАРА.