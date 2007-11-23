Богатырева объявила о создании пяти фракций

В Верховной Раде Украины шестого созыва объявлено о создании пяти фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, объявлено о создании фракции Партии регионов, куда вошли 174 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председательствующая на заседании парламента представительница этой партии Раиса БОГАТЫРЁВА, которая зачитывала соответствующее сообщение, не уточнила, кто избран лидером фракции, назвав лишь ряд уполномоченных, среди которых она сама, а также Василий КИСЕЛЁВ, Михаил ЧЕЧЕТОВ и Василий ХАРА.

Также объявлено о создании фракции БЮТ, в которую вошли 156 народных депутатов. Лидером фракции избрана Юлия ТИМОШЕНКО, первым заместителем – Александр АБДУЛЛИН, заместителем – Иосиф ВИНСКИЙ.

На заседании ВР объявлено о создании фракции "Наша Украина – Народная самооборона", куда вошли 72 народных депутата. Лидером фракции является Вячеслав КИРИЛЕНКО, заместители руководителя фракции - Роман ЗВАРИЧ, Борис ТАРАСЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Тарас СТЕЦЬКИВ.

Объявлено также о создании фракции Коммунистической партии Украины, куда вошли 27 народных депутатов. Председателем фракции избран Петр СИМОНЕНКО, а заместителями – Адам МАРТЫНЮК и Петр ЦИБЕНКО.

Также объявлено о создании фракции Блока Литвина, куда вошли 20 народных депутатов. Председателем фракции избран Владимир ЛИТВИН, а заместителем – Игорь ШАРОВ.