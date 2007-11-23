Тарасюк рассказал, на что НУ-НС удалось укатать Тимошенко

Заместитель председателя фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" Борис Тарасюк заявляет о том, что в вопросе перехода украинской армии на контрактную основу "Наша Украина - Народная Самооборона" и Блок Юлии Тимошенко достигли компромисса, который удовлетворяет как их, так и Президента и министра обороны.

Об этом, как сообщает сайт НУ-НС, Тарасюк заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады.

"Мы достигли компромиссной формулировки, которая удовлетворяет обе политических силы, удовлетворяет и главнокомандующего, и министра обороны", - сказал Тарасюк.

По его словам, эта позиция заключается в том, что переход на контрактную основу будет осуществляться без фиксированной даты - по мере финансовой и организационной готовности.