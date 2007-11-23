Фракции в ВР не успели справиться с документами (обновленная)

Прерву в ВР был продлен до 14.30, поскольку не завершена процедура оформления документов относительно создания фракций.

После завершения перерыва, в 14.30, депутаты от фракции НУ-НС вообще не появились в сессионном зале. Председательствующая на заседании ВР представитель Партии регионов Раиса БОГАТИРЬОВА, закрыла первое пленарное заседание парламента шестого созыва. Такое заявление вызывало возмущение членов фракции БЮТ, они отказались покидать сессионный зал.