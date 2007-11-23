Фракции в ВР не успели справиться с документами (обновленная)
14:00, 23 ноября 2007Политика
984 0
Решили, на сегодня хватит...
Прерву в ВР был продлен до 14.30, поскольку не завершена процедура оформления документов относительно создания фракций.
После завершения перерыва, в 14.30, депутаты от фракции НУ-НС вообще не появились в сессионном зале. Председательствующая на заседании ВР представитель Партии регионов Раиса БОГАТИРЬОВА, закрыла первое пленарное заседание парламента шестого созыва. Такое заявление вызывало возмущение членов фракции БЮТ, они отказались покидать сессионный зал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter